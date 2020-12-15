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​Тедеско не дисквалифицировали на матч с «Зенитом»

15 Декабря 2020, 17:12,

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сможет находиться на тренерском мостике во время матча против «Зенита». КДК РФС перенёс рассмотрение скандала на игре между «Сочи» и «Спартаком». Об этом сообщает Telegram-канал «Ложа прессы», ссылаясь на информацию из службы коммуникаций РФС. 

Ранее «Спартак» просил перенести рассмотрение дела по той причине, что Доменико Тедеско не имеет возможности его посетить из-за отъезда команды на игру в Санкт-Петербург.

Поведение Тедеско на игре в Сочи может повлечь за собой дисквалификацию, как и поведение тренера сочинцев по вратарям Дмитрия Бородина. КДК РФС рассмотрит ситуацию позже.

«Зенит» и «Спартак» проведут дерби двух столиц в среду, шестнадцатого декабря. Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в восемь часов вечера по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зенит, Доменико Тедеско
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