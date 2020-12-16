Семак: «Сегодня забили три, я думаю, этого достаточно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции подвёл итоги матча со «Спартаком» (3:1).

- Хорошая игра с первой и до последней минуты. Несмотря на курьезный гол, продолжали играть достаточно активно, создавать моменты, заслуженно победили, хороший матч и хороший результат. Я поздравляю команду, сегодня все получили положительные эмоции от качества игры и результата.

- Забить третий мяч вы могли гораздо раньше, но многие атаки не был доведены даже до удара. Казалось, что футболистам не хватало организованности и сыгранности. В чем дело? Потому что могло все закончиться печально, пропусти «Зенит» при счете 2:1.

- Мы нанесли достаточное количество ударов. Понятно, что не все моменты и атаки доводили до ударов или явных моментов. Моментов было предостаточно сегодня. Что касается сыгранности, конечно, кто-то играл не на своей позиции, кто-то только набирает форму, как Вендел. Конечно, ему нужно с партнерами сыграться, он сыграл еще очень мало. Это все рабочие моменты, но в целом сыграли здорово. Всё забивать невозможно. Мы не забили в Туле и не выиграли, а сегодня забили три. Я думаю, этого достаточно.

- Первый гол со стандарта спустя продолжительное время у «Зенита» состоялся. Это как-то связано с отсутствием Анатолия Тимощука на скамейке или просто стечение обстоятельств?

- Думаю, стечение обстоятельств, были моменты у нас хорошие, но что касается стандартов, дальних ударов, у нас здесь есть пока проблемы, но мы работаем над этим компонентом. К сожалению, график очень плотный, какие-то вещи и климатические условия, ведь достаточно холодно проводить тренировки с низкой интенсивностью… Не все, что мы хотим, получается сделать, но сейчас будет время работать над одним и вторым компонентом, чтобы сбалансировать нашу игру.