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​На матче «Зенит» - «Спартак» произошла драка между фанатами, которых не должно быть на трибунах

16 Декабря 2020, 20:28,

Global Look Press

Дерби двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком» получается жарким. В начале игры на трибуне произошла драка, пишет Telegram-канал «ЭкСпорт».

Важно отметить, что игра должна проходить без зрителей на трибунах. Из-за сложной эпидемиологической ситуации посетить игру разрешили только гостям изолированных лож, а также владельцам абонементов в бизнес-зоны. Каким образом фанаты оказались на трибуне, да ещё и устроили драку, пока непонятно.

Следить за битвой между «Зенитом» и «Спартаком» можно на страницах LiveResult в подробной текстовой трансляции. К средине первого тайма команды уже успели обменяться голами.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зенит
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