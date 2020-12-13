От «Спартака» до тюрьмы за два года: Куинси Промес под следствием за поножовщину

Тридцать первого августа 2018-го года голландский полузащитник Куинси Антон Промес подписал пятилетний контракт с «Севильей». За него московский «Спартак» получил 21 миллион евро, но душа не радовалась сумме. «Антошка» за четыре года стал настоящей легендой клуба. Быстрый, техничный, невероятно полезный, боевой игрок. Пока «Спартак» и близко не нашёл кого-то похожего, пусть и тратил гораздо больше. За «красно-белых» Куинси Промес сыграл 135 матчей, забил 66 голов, выиграл чемпионат и Суперкубок России. Трансфер в «Севилью» сулил покорение новых высот, но всё развернулось иначе.

Что произошло?

Инцидент произошёл ещё летом 2020-го (и правда, ужасающий год). Город Абкауде, семейная (как говорят в голландской прессе) вечеринка, на которой Куинси Промес умудрился настолько серьёзно повздорить с одним из гостей, что схватился за нож. Хочется сказать – рэп до хорошего не доводит, но тут не до шуток. Куинси не просто угрожал собеседнику ножом, он ещё и сильно полоснул мужчину по колену. Далее спорщиков с трудом разняли.

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Мужчина сразу заявление писать не стал, пришёл в полицию только в ноябре. Правоохранительные сразу же инициировали расследование, итогом которого стало временное задержание Промеса. Сейчас Куинси находится в СИЗО. Аналогии с Александром Кокориным, до «Спартака» находившимся там же, напрашиваются сами собой.

Насколько всё серьёзно?

Очень. Все мы понимаем, что на регалии Куинси Промеса смотреть никто и не думает. Если в России процесс с Кокориным и Мамаевым был скорее показательным с элементами шоу, то в Нидерландах всё ведут тихо и по букве закона. Только пострадавший заявил на Промеса, определили степень тяжести повреждений, восстановили ход событий, и нарушитель оказался в СИЗО. Всё очень быстро и чётко. Только вчера Куинси Промес отличился в матче против «Зволле», а уже сегодня (13-го декабря) был помещён в следственный изолятор. Официальный представитель футболиста арест подтвердил, пока что срок – три дня. Но при необходимости полиция продлит задержание.

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Серьёзность дела не только в честной работе полиции. Куинси Промесу инкриминируют тяжкие телесные повреждения, нанесённые холодным оружием. Голландский суд может отправить футболиста в тюрьму на четыре (!) года. Это стандартная практика. Возможно, срок удастся скостить штрафом и возмещением морального вреда, но вряд ли футболист избежит реального заключения. Куинси Промес рискует надолго остаться без футбола. И без свободы.

Как у Квинси вообще дела в «Аяксе»?

Символично, что в последние полтора месяца устойчиво гуляли слухи о возвращении Куинси Промеса в «Спартак». У форварда совсем перестало получаться в «Аяксе». Сейчас можно совместить игровой спад с психологическими проблемами, вполне возможно, что история эта так и мучила футболиста с лета. Со старта нового сезона Промес больше не являлся игроком стартового состава, проигрывая конкуренцию и новичку команды Антони, и даже молодым Траоре с Бробби. Появлялся Куинси в основном на замену, успел отличиться пять раз, что, правда, для доминирующего в Эредивизи «Аяксе» не так уж и много. Но это был совсем не тот Куинси Промес. Он не влиял на игру «Аякса», не был больше лидером, даже не был больше игроком основы. Теперь мы примерно понимаем, что ему мешало.