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От «Спартака» до тюрьмы за два года: Куинси Промес под следствием за поножовщину

13 Декабря 2020, 17:11,

fratria.ru

Тридцать первого августа 2018-го года голландский полузащитник Куинси Антон Промес подписал пятилетний контракт с «Севильей». За него московский «Спартак» получил 21 миллион евро, но душа не радовалась сумме. «Антошка» за четыре года стал настоящей легендой клуба. Быстрый, техничный, невероятно полезный, боевой игрок. Пока «Спартак» и близко не нашёл кого-то похожего, пусть и тратил гораздо больше. За «красно-белых» Куинси Промес сыграл 135 матчей, забил 66 голов, выиграл чемпионат и Суперкубок России. Трансфер в «Севилью» сулил покорение новых высот, но всё развернулось иначе.

Что произошло?

Инцидент произошёл ещё летом 2020-го (и правда, ужасающий год). Город Абкауде, семейная (как говорят в голландской прессе) вечеринка, на которой Куинси Промес умудрился настолько серьёзно повздорить с одним из гостей, что схватился за нож. Хочется сказать – рэп до хорошего не доводит, но тут не до шуток. Куинси не просто угрожал собеседнику ножом, он ещё и сильно полоснул мужчину по колену. Далее спорщиков с трудом разняли.

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Мужчина сразу заявление писать не стал, пришёл в полицию только в ноябре. Правоохранительные сразу же инициировали расследование, итогом которого стало временное задержание Промеса. Сейчас Куинси находится в СИЗО. Аналогии с Александром Кокориным, до «Спартака» находившимся там же, напрашиваются сами собой.

Насколько всё серьёзно?

Очень. Все мы понимаем, что на регалии Куинси Промеса смотреть никто и не думает. Если в России процесс с Кокориным и Мамаевым был скорее показательным с элементами шоу, то в Нидерландах всё ведут тихо и по букве закона. Только пострадавший заявил на Промеса, определили степень тяжести повреждений, восстановили ход событий, и нарушитель оказался в СИЗО. Всё очень быстро и чётко. Только вчера Куинси Промес отличился в матче против «Зволле», а уже сегодня (13-го декабря) был помещён в следственный изолятор. Официальный представитель футболиста арест подтвердил, пока что срок – три дня. Но при необходимости полиция продлит задержание.

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Серьёзность дела не только в честной работе полиции. Куинси Промесу инкриминируют тяжкие телесные повреждения, нанесённые холодным оружием. Голландский суд может отправить футболиста в тюрьму на четыре (!) года. Это стандартная практика. Возможно, срок удастся скостить штрафом и возмещением морального вреда, но вряд ли футболист избежит реального заключения. Куинси Промес рискует надолго остаться без футбола. И без свободы.

Как у Квинси вообще дела в «Аяксе»?

Символично, что в последние полтора месяца устойчиво гуляли слухи о возвращении Куинси Промеса в «Спартак». У форварда совсем перестало получаться в «Аяксе». Сейчас можно совместить игровой спад с психологическими проблемами, вполне возможно, что история эта так и мучила футболиста с лета. Со старта нового сезона Промес больше не являлся игроком стартового состава, проигрывая конкуренцию и новичку команды Антони, и даже молодым Траоре с Бробби. Появлялся Куинси в основном на замену, успел отличиться пять раз, что, правда, для доминирующего в Эредивизи «Аяксе» не так уж и много. Но это был совсем не тот Куинси Промес. Он не влиял на игру «Аякса», не был больше лидером, даже не был больше игроком основы. Теперь мы примерно понимаем, что ему мешало.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Спартак Москва, Аякс, Куинси Промес
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Комментарии (3)
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1
779
13 Декабря 2020, 19:08

Как откинется, так сразу же и ждём его в Спартаке.)))
Отличный игрок, не разочарует.

1
Diman777
13 Декабря 2020, 19:22

Будет судейка знать, что его ждёт если свистеть плохо будет)

1
ингерман
13 Декабря 2020, 18:25

От «Спартака» до тюрьмы за два года..
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ай вот до чего шпортаговский дух доводиц..

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