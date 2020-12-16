Гладилин: «Зенит» потенциально сильнее «Спартака» и выиграет 2:1»

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу матча с «Зенитом».

- Многие считают «Зенит» явным фаворитом матча. Вы тоже?

- Да. Последняя игра показала, что он сейчас в хорошей форме. Все футболисты встали в строй. Не хватало Азмуна, он вернулся, плюс в обороне все стабилизировалось. Фаворит сейчас питерский клуб, а «Спартаку» будет очень непросто.

- Понятно, что «Зенит» не будет играть вторым номером. Это на руку «Спартаку»?

- Семак может сыграть по-разному. Обе команды знают друг друга наизусть, а тактика может варьироваться в зависимости от хода матча. Понятно, что с шашками наголо никто вперед не кинется. Но, думаю, «Зенит» будет играть в два нападающих, а может и в три, потому что у «Спартака» есть проблемы в обороне.

- Какая связка вам больше нравится: Ларссон - Понсе или Дзюба - Азмун?

- Когда в порядке спартаковцы, они были лучше. В каком сейчас состоянии находятся футболисты, надо смотреть. По классу и мастерству эти ребята равны, но питерские футболисты более опытные. Дзюба и Азмун прошли огонь и воду. Они взаимозаменяемые. Но у молодых спартаковцев есть свои преимущества: желание проявить себя. И когда их хорошо поддерживает средняя линия, то это грозное оружие.

- Можно ли сказать, что Артём Дзюба, который сейчас забивает, уже выбрался из психологической ямы?

- Это уже пройденный этап. История забыта.

- Не опасаетесь, что может вмешаться судейский фактор?

- Судьи все в завязке. Арбитры не хотят брать на себя ответственность и сразу бегут смотреть монитор. Они теперь исполняют роль каких-то посредников. Это неправильно, потому что главный судья сам должен принимать решения. А они ждут команды из наушников. Поэтому возникают проблемы. Не понятно, кто за что отвечает.

- На матче будет работать Карасёв. Какое у вас к немцу отношение?

- У меня ко всем судьям оно нормальное. Они умеют судить. Будет центральный матч осеннего отрезка, и судья ни одного решения не примет сам, вот увидите. Он десять раз побежит к ВАР, будет пять раз просматривать моменты. Это может затянуть игру.

- Все ждали, что после матча с «Сочи» наставник «Спартака» Доменико Тедеско получит дисквалификацию, но решение КДК отложил. Это правильно?

- Это мудрое решение. Много нюансов с разных сторон. Пусть без шума пройдет матч с «Зенитом», а то половина страны будет возмущаться. Пусть болельщики еще раз увидят шоу Тедеско. Он хороший актер и талантливый парень. Без него представление будет неинтересным.

- Если «Спартак» проиграет, он может уже забыть о чемпионстве?

- Матчей будет еще достаточно, но шансов будет уже мало. Все команды подготовятся, усилятся к весне. Даже борьба за вторую строчку будет непростой.

- Как думаете, какой будет счет?

- Не скажу, что «Зенит» разорвет «Спартак», но выиграет. Счет будет 2:1, потому что «Спартак» будет упираться. Джикия сказал, что будет война. Это последний матч перед перерывом, я жду серьезной борьбы на поле. Но потенциально сильнее «Зенит».

Елена Григорьевская