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Александр Мостовой: «Реал» «Челси» пройдёт, самое главное, чтобы не выпали Винисиус с Бензема» эксклюзив

07 Апреля 2023 • 17:45 Комментировать
Реал Мадрид
...
Челси
12.04 22:00

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым подвел итоги разгромной победы «Реала» над «Барселоной» в гостях.

«Барселона» подходила к матчу в качестве фаворита, но сколько раз мы видели, как «Реал» делает конфетку из казалось бы неудобных ситуаций. Я думал, что будет ничья. Ну или победа какой-то команды в один мяч. Но точно не 0:4. Но мадридский клуб в очередной раз доказал, что «Реал» есть «Реал».

Винисиус и Бензема - лучшие футболисты в Европе на данный момент. Да и в мире, скорее всего, тоже. Винисиус вообще творит что-то невероятное. Он играет без остановок на протяжении нескольких лет уже. Вообще не отдыхает практически.

Эта игра позволяет нам говорить, что «Реал» - один из главных фаворитов Лиги чемпионов в очередной раз. Его и в том сезоне закапывали, и в этом уже закапывали, но не надо этого делать раньше времени. Думаю, что «Челси» он пройдет. Самое главное, чтобы не выпал никто из этой пары - Винисиус и Бензема», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Барселона Александр Мостовой
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РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
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