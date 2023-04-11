Пулишич: «Мы хотим расплаты, надеюсь, обыграем «Реал»

В среду вечером «Реал» и «Челси» проведут первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Атакующий полузащитник мадридской команды Кристиан Пулишич поделился своими ожиданиями от игры.

«Похоже, что мы играли с «Реалом» каждый год при моём пребывании в клубе. Это большая команда, и мы очень взволнованы. Мы обыгрывали их в прошлом и готовы к вызову.

В прошлом сезоне всё могло сложиться иначе [«Челси» уступил «Реалу» в 1/4 финала ЛЧ – прим.]. Мы хотим расплаты, надеюсь, обыграем их. Если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, вам нужно быть готовыми обыгрывать сильных соперников», - сказал Пулишич клубной пресс-службе.