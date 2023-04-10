Рюдигер: «Нынешний «Челси» совсем не похож на тот, за который я играл»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от матча против своего бывшей команды в лице лондонского «Челси». Напомним, немец покинул «синих» прошлым летом и на правах свободного агента подписал контракт с «королевским клубом».

«Нынешний «Челси» совсем не похож на тот, за который я играл. Тем не менее, я уверен, что матч будет очень сложным, ведь у них есть много качественных футболистов», – цитирует Рюдигера Absolute Chelsea.

В прошлом сезоне Рюдигер в четвертьфинале Лиги чемпионов забил гол в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», но это не помогло «Челси» выйти в полуфинал.