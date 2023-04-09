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Лига чемпионов

Лэмпард: «В матче с «Реалом» всё будет по-другому»

09 Апреля 2023 • 00:47 Комментировать
Реал Мадрид
...
Челси
12.04 22:00

Временный рулевой «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что думает о предстоящем матче с мадридским «Реалом».

В субботу «синие» уступили «Вулверхэмптону» в поединке Премьер-лиги (0:1), а уже в среду сыграют в Мадриде против «Реала» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов – это совсем другой турнир, нас ждёт матч совершенно другого типа. Наша задача – наилучшим образом подготовиться. Случиться может что угодно. Мы с уважением относимся к «Реалу», который является действующим победителем турнира, и сейчас нам нужно забыть о разочарованиях и переключиться на эту встречу», – сказал в интервью Sky Sports Лэмпард.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Фрэнк Лэмпард
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РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
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