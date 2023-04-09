Лэмпард: «В матче с «Реалом» всё будет по-другому»

Временный рулевой «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что думает о предстоящем матче с мадридским «Реалом».

В субботу «синие» уступили «Вулверхэмптону» в поединке Премьер-лиги (0:1), а уже в среду сыграют в Мадриде против «Реала» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов – это совсем другой турнир, нас ждёт матч совершенно другого типа. Наша задача – наилучшим образом подготовиться. Случиться может что угодно. Мы с уважением относимся к «Реалу», который является действующим победителем турнира, и сейчас нам нужно забыть о разочарованиях и переключиться на эту встречу», – сказал в интервью Sky Sports Лэмпард.