Гладилин высказался после поражения «Челси» от «Реала» в ЛЧ

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал поражение «Челси» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов от «Реала» (0:2). Как считает специалист, ничего страшного не произойдет, если «синие» покинут турнир на данной стадии.

«Никакой трагедии нет, они проиграют одному из сильнейших в мире клубов. У «Челси» состав еще не до конца сформирован, тренер новый. Мне понравился «Челси», но у «Реала» выше исполнительский класс и мастерство», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Ответный поединок между «Челси» и «Реалом» состоится 18 апреля. Встреча пройдет в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени.