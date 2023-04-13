Лэмпард не теряет надежд - «дома могут случиться особые вещи»

Английский «Челси» съездил в Мадрид и проиграл там местному «Реалу», пропустив два мяча - по одному в каждом из таймов. Тем не менее, несмотря на неудачу, Фрэнк Лэмпард, возглавивший «Челси», надеется на чудо в ответной игре.

- Я горжусь тем, как играла команда в меньшинстве. Чувствовался командный дух. У нас тоже были шансы. Но результат на табло. Я надеюсь на что-то особое в домашнем матче. Мы должны верить в это. Игрокам чуть не хватает этой веры в себя, как мне кажется, - цитирует слова Фрэнка Лэмпарда BBC Sport.

Ответная встреча состоится уже на следующей неделе.