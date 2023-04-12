Анчелотти тренировал все четыре клуба, играющие сегодня в Лиге чемпионов

Перед стартом второго дня четвертьфинальных встреч в Лиге чемпионов поделимся любопытным фактом – наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти тренировал каждый из клубов, который сегодня сыграет в самом престижном еврокубке.

Напомним, его «Реал» сегодня дома примет лондонский «Челси». Анчелотти возглавлял «синих» с 2009 по 2011 год, с лондонцами он стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии.

В параллельном матче в Милане сыграют «Милан» и «Наполи». «Россонери» Анчелотти возглавлял наиболее длительный срок своей тренерской карьеры – с 2001 по 2009 год. Кстати, с миланцами Анчелотти дважды брал Кубок Лиги чемпионов.

В «Наполи» пришествие Анчелотти состоялось в сезоне-2018/19, но в тот период тренеру не удалось взять с «адзурри» ни одного трофея.

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