Непомнящий: Не уверен, что «Реал» выиграет Лигу чемпионов

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о том, сможет ли мадридский «Реал» в очередной раз выиграть Лигу чемпионов. В четвертьфинале подопечные Карло Анчелотти встретятся с «Челси».

«Верю ли, что «Реал» сможет защитить титул? Честно говоря, не уверен, но игра «Челси» меня не впечатляет. Считаю испанский клуб фаворитом в этой паре», — приводит слова Непомнящего портал «Спорт День за Днем».

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов «сливочные» по итогам двух матчей оказались сильнее «Ливерпуля» (5:2, 1:0). «Челси», в свою очередь, выбил из турнира дортмундскую «Боруссию» (0:1, 2:0).

Первые четвертьфинальные матчи ЛЧ пройдут 11 и 12 апреля.