Анчелотти установил единоличный рекорд «Реала»

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» уверенно обыграл лондонский «Челси», забив тому по мячу в каждом из таймов. Эта победа стала уже тридцать пятой для Карло Анчелотти у руля мадридского клуба в Лиге чемпионов, и итальянский специалист стал единоличным обладателем рекорда «Реала» в самом престижном турнире клубного европейского футбола.

Ранее рекорд принадлежал Висенте дель Боске - тот выиграл 34 матча в Лиге чемпионов с мадридским клубом, большая часть из них - в 90-е годы прошлого столетия.

Ответный матч «Реала» и «Челси» пройдет на следующей неделе.