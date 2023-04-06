Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о фаворите в Лиге чемпионов.

«Мы видим, как «Реал» действует в Лиге чемпионов. Пусть в чемпионате упустили этот момент, но прекрасно понимали, что команда могла где-то терять очки. Но что касалось Лиги чемпионов – другая команда. Мы помним, когда «Реал» проигрывал в Ла Лиге, а затем побеждал в ЛЧ. Поэтому «Реал» - фаворит в любом случае. Он дважды никому не проигрывает, видимо такая система в клубе выстроилась», — сказал Деменко.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет против «Челси». Первый матч состоится уже 12 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Ответная игра – 18 апреля на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.