«Челси» огласил состав на битву с «Реалом» в Лиге чемпионов

В среду вечером «Челси» проведёт гостевой матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». Главный тренер лондонской команды Фрэнк Лэмпард принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Кепа, Джеймс, Кулибали, Фофана, Тьяго Силва, Чилуэлл, Канте, Энцо Фернандес, Ковачич, Стерлинг, Фелиш.

Матч между «Реалом» и «Челси» стартует в Мадриде в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Ранее свой состав на игру объявил «Реал». Ознакомиться с выбором Карло Анчелотти можно в нашей новости.