Бёли уверен, что «Челси» разгромит «Реал»

Совладелец лондонского «Челси» Тодд Бёли поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Мы сегодня выиграем со счетом 3:0. После тяжелых последних дней я хочу сказать фанатам, чтобы они верили в «Челси» и в победу сегодня 3:0. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, у нас долгосрочный проект», — приводит слова Бёли Sky Sports.

Матч «Реал» - «Челси» состоится сегодня, 12 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по московскому времени. За всеми событиями встречи можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.