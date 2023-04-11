Анчелотти: «Мы заслужили выиграть Лигу чемпионов в прошлом сезоне, это не было просто везение»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что его команда заслуженно выиграла Лигу чемпионов в прошлом сезоне, совершив камбэки в трёх ответных матчах на стадии плей-офф, а также выстояв в финале против «Ливерпуля».

«Мы заслужили выиграть Лигу чемпионов в прошлом сезоне, это не было просто везение. Если ты совершаешь камбэк, это значит, что ты хочешь выиграть больше соперника. Это не везение, мы играли лучше других команд», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

В четвертьфинале этого розыгрыша Лиги чемпионов «Реал» Мадрид сыграет с лондонским «Челси». Команды встречались на этой же стадии турнира в прошлом сезоне.