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Лига чемпионов

Чилуэлл попросил прощения за удаление в матче с «Реалом»

13 Апреля 2023 • 15:25 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
Челси
окончен

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл прокомментировал своё удаление в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (0:2).

Англичанин попросил прощения у своих партнёров и болельщиков, признав ошибку. Отметим, что это удаление не позволит Чилуэллу принять участие в ответной игре.

«Я принял решение за доли секунды, это было ошибкой. Я всегда стараюсь сделать максимум для команды и обязательно продолжу стараться», — сказал Чилуэлл после матча.

Ответная встреча между «Челси» и «Реалом» состоится 18 апреля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Бавария».   

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Бен Чилуэлл
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