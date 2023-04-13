Чилуэлл попросил прощения за удаление в матче с «Реалом»

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл прокомментировал своё удаление в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (0:2).

Англичанин попросил прощения у своих партнёров и болельщиков, признав ошибку. Отметим, что это удаление не позволит Чилуэллу принять участие в ответной игре.

«Я принял решение за доли секунды, это было ошибкой. Я всегда стараюсь сделать максимум для команды и обязательно продолжу стараться», — сказал Чилуэлл после матча.

Ответная встреча между «Челси» и «Реалом» состоится 18 апреля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Бавария».