Энцо Фернандес: «В «Челси» много отличных атакующих игроков»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес рассказал о взаимодействии с товарищами по команде.

Аргентинец пополнил ряды «синих» в январе, перебравшись из «Бенфики» за 121 млн евро, однако, как признался сам, уже успел сыграться с новыми одноклубниками: «Хаверц и Фелиш? У нас есть связь, которую мы поддерживаем и вне футбольного поля. Но в «Челси» много других качественных игроков. Все в нашей атаке очень хороши, каждый способен играть на высочайшем уровне.

Я и моя семья всё ещё продолжаем адаптацию, но это лишь дело времени, всё будет хорошо. Лондон – очень красивый город, мне здесь нравится», – рассказал в интервью официальному сайту УЕФА 22-летний хавбек.