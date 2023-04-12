«Реал» назвал состав на матч Лиги чемпионов с «Челси»

В среду вечером в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» будет принимать «Челси». Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти принял решение включить в стартовый состав своей команды таких игроков:

Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Модрич, Кроос, Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор, Бензема.

Матч между «Реалом» и «Челси» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Реал» является действующим обладателем трофея Лиги чемпионов. В прошлом сезоне в финале «сливочные» обыграли «Ливерпуль» (1:0).