Энцо Фернандес: «Лэмпард сказал нам, что выиграл Лигу чемпионов в худшем сезоне в карьере»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес рассказал, как временный тренер команды Фрэнк Лэмпард мотивировал команду на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против мадридского «Реала», который состоится сегодня на «Сантьяго Бернабеу».

«Лэмпард сказал нам, что выиграл Лигу чемпионов в худшем сезоне в своей карьере», – поделился Энцо на пресс-конференции.

Напомним, Лэмпард выиграл с «Челси» первую Лигу чемпионов в истории клуба. Это случилось в сезоне-2011/12, когда «пенсионеры» в мюнхенском финале обыграли «Баварию» на её домашней арене. По ходу той кампании «Челси» сменил тренера: вместо уволенного Андре Виллаша-Боаша пришёл Роберто ди Маттео, ранее работавший ассистентом португальца.