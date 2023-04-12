Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Энцо Фернандес: «Лэмпард сказал нам, что выиграл Лигу чемпионов в худшем сезоне в карьере»

12 Апреля 2023 • 11:59 Комментировать
Реал Мадрид
...
Челси
1 1.67 X 4.00 2 5.70
Через 9 ч. 31 мин.

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес рассказал, как временный тренер команды Фрэнк Лэмпард мотивировал команду на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против мадридского «Реала», который состоится сегодня на «Сантьяго Бернабеу».

«Лэмпард сказал нам, что выиграл Лигу чемпионов в худшем сезоне в своей карьере», – поделился Энцо на пресс-конференции.

Напомним, Лэмпард выиграл с «Челси» первую Лигу чемпионов в истории клуба. Это случилось в сезоне-2011/12, когда «пенсионеры» в мюнхенском финале обыграли «Баварию» на её домашней арене. По ходу той кампании «Челси» сменил тренера: вместо уволенного Андре Виллаша-Боаша пришёл Роберто ди Маттео, ранее работавший ассистентом португальца.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард Энцо Фернандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.04.23 в 22:00
Милан Милан
Наполи Наполи
3.20 3.25 2.38
Видео
12.04.23 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Челси Челси
1.97 3.55 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Апреля
12:21 · Лига чемпионов
Генич назвал победителя матча «Реал» - «Челси»
12:16 · Лига чемпионов
Спаллетти: «Если Гвардиола неправильно понял моё выражение, мне очень жаль»
12:15 · Лига чемпионов
Титов дал прогноз на матч «Реал» - «Челси»
12:09 · Лига чемпионов
Уткин выдал анализ крупной победы «Манчестер Сити» над «Баварией»
11:59 · Лига чемпионов
Энцо Фернандес: «Лэмпард сказал нам, что выиграл Лигу чемпионов в худшем сезоне в карьере»
11:17 · Лига чемпионов
Кепа: «Челси» хочет выиграть Лигу чемпионов»
10:54 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт верит в камбэк «Баварии» в ответном матче с «Манчестер Сити» 1
10:46 · Лига чемпионов
Булыкин сделал прогноз на матч «Реал» - «Челси»
10:38 · Лига чемпионов
Тухель: «Я влюбился в игру «Баварии» против «Манчестер Сити»
10:33 · Лига чемпионов
Спаллетти: «Наполи» сделает всё, чтобы победить «Милан»
10:20 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» установил антирекорд при Гвардиоле
10:05 · Лига чемпионов
Энцо Фернандес: «Всегда старался быть тем, кто подаёт пример остальным»
09:39 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» установил рекорд в Лиге чемпионов
08:30 · Лига чемпионов
Харгривз - о «Манчестер Сити»: «Так выигрывают Лигу чемпионов»
08:25 · Лига чемпионов
Марио Гомес: «Манчестер Сити» наказал «Баварию»
Все новости
Рекомендуем