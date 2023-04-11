Алаба: «Мы очень уверены перед завтрашним матчем и хотим победить»

Центральный защитник мадридского «Реала» Давид Алаба поделился ожиданиями от матча против лондонского «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первая игра между командами состоится завтра на «Сантьяго Бернабеу».

«Чувствуем ли мы давление в Лиге чемпионов? Оно присутствует всегда, но нам нравится это чувство. «Реал» – крупнейший клуб в мире. Мы очень уверены перед завтрашним матчем и хотим победить», – заявил Алаба на пресс-конференции перед матчем.

«Реал» и «Челси» уже третий сезон встретятся между собой в Лиге чемпионов. В данный момент английская команда идёт на одиннадцатом месте в своём чемпионате, тогда как «сливочные» занимают вторую строчку в Ла Лиге.