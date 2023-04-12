​Дзола: «Челси» может удивить, когда этого не ждут»

Бывший футболист лондонского «Челси» Джанфранко Дзола не отрицает того, что «пенсионеры» в противостоянии с «Реалом» выступают с позиций аутсайдера, однако он не исключает того, что они смогут удивить обладателя самого престижного трофея в клубном футболе Европы.

- Они испытывают сложности. Я не могу ничего предсказать. «Реал» в гораздо более адекватном состоянии. Но, с другой стороны, «Челси» умеет удивлять, когда этого никто не ждет, - цитирует слова Дзолы итальянское новостное агентство ITASportPress.

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