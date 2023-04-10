Лэмпард: «Мы должны уверенно подойти к матчу с «Реалом», иначе ловить будет нечего»

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Фрэнк Лэмпард призывает свою команду уверенно подойти к четвертьфинальным матчам Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Мы должны уверенно подойти к матчу с «Реалом» и верить в свои силы, иначе ловить будет нечего», – цитирует Лэмпарда Mail Sport.

Напомним, первый поединок между «Реалом» и «Челси» состоится в среду на «Сантьяго Бернабеу», а ответный – через неделю на «Стэмфорд Бридж». Команды уже встречались между собой в двух предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов: в полуфинала сезона-2020/21 сильнее оказался «Челси», но в четвертьфинале прошлой кампании победу праздновал «Реал».