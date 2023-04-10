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Лига чемпионов

Лэмпард: «Мы должны уверенно подойти к матчу с «Реалом», иначе ловить будет нечего»

10 Апреля 2023 • 10:00 Комментировать
Реал Мадрид
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Челси
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12.04 22:00

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Фрэнк Лэмпард призывает свою команду уверенно подойти к четвертьфинальным матчам Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Мы должны уверенно подойти к матчу с «Реалом» и верить в свои силы, иначе ловить будет нечего», – цитирует Лэмпарда Mail Sport.

Напомним, первый поединок между «Реалом» и «Челси» состоится в среду на «Сантьяго Бернабеу», а ответный – через неделю на «Стэмфорд Бридж». Команды уже встречались между собой в двух предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов: в полуфинала сезона-2020/21 сильнее оказался «Челси», но в четвертьфинале прошлой кампании победу праздновал «Реал». 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард
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РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
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