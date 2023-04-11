Лэмпард – о встрече с «Реалом»: «В «Челси» много опытных футболистов, уже игравших в подобных матчах»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о готовности своей команды к поединку четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Лондонцы проводят крайне неубедительный сезон на внутренней арене, в связи с чем «Реал» – действующий победитель Лиги чемпионов – считается явным фаворитом противостояния.

«Понятно, что уровень высок, но четвертьфинал – это всегда особенное событие, мы должны наслаждаться им. В нашем составе есть молодые ребята, но достаточно и опытных игроков, многого добившихся в футболе. Для них это не будет чем-то новым», – поведал в преддверии матча с «Реалом» Лэмпард.