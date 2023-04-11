Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Лэмпард – о встрече с «Реалом»: «В «Челси» много опытных футболистов, уже игравших в подобных матчах»

11 Апреля 2023 • 21:42 Комментировать
Реал Мадрид
...
Челси
1 1.73 X 3.90 2 5.30
Через 23 ч. 35 мин.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о готовности своей команды к поединку четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Лондонцы проводят крайне неубедительный сезон на внутренней арене, в связи с чем «Реал» – действующий победитель Лиги чемпионов – считается явным фаворитом противостояния.

«Понятно, что уровень высок, но четвертьфинал – это всегда особенное событие, мы должны наслаждаться им. В нашем составе есть молодые ребята, но достаточно и опытных игроков, многого добившихся в футболе. Для них это не будет чем-то новым», – поведал в преддверии матча с «Реалом» Лэмпард.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Фрэнк Лэмпард
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
24 мин
Манчестер Сити Манчестер Сити
Бавария Бавария
0
0
2.04 3.75 3.55
Видео
24 мин
Бенфика Бенфика
Интер Милан Интер Милан
0
0
2.32 3.35 3.20
Видео
12.04.23 в 22:00
Милан Милан
Наполи Наполи
3.20 3.25 2.38
Видео
12.04.23 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Челси Челси
1.97 3.55 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Апреля
22:23 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес: «Я ещё не вышел на свой самый высокий уровень в «Челси»
22:15 · Лига чемпионов
Гендиректор «Интера» Маротта: «Индзаги точно не уйдёт до конца сезона»
22:07 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Бавария» - впечатляющая команда»
22:07 · Лига чемпионов
Итальянский журналист считает, что «Милан» и «Наполи» не выявят победителя
21:57 · Лига чемпионов
Спаллетти: «Распадори не готов к матчу с «Миланом» на 100%»
21:57 · Лига чемпионов
Корнеев: «Пара «Манчестер Сити» - «Бавария» достойна финала Лиги чемпионов»
21:51 · Лига чемпионов
Гвардиола – тренер с лучшей статистикой в плей-офф Лиги чемпионов среди постоянных участников
21:42 · Лига чемпионов
Лэмпард – о встрече с «Реалом»: «В «Челси» много опытных футболистов, уже игравших в подобных матчах»
21:35 · Лига чемпионов
Президент «Бенфики» Руй Кошта: «Два подряд выхода в четвертьфинал – это не совпадение»
21:25 · Лига чемпионов
Спаллетти: «Наполи» добивался важных побед и без Осимхена»
21:25 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 3
21:23 · Лига чемпионов
«Бенфика» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:17 · Лига чемпионов
Насри — о полуфинале ЛЧ в 2009 году: «Мы столкнулись с великим Криштиану Роналду»
21:15 · Лига чемпионов
Лэмпард сравнил нынешний «Челси» с командой образца 2012 года, выигравшей Лигу чемпионов
20:59 · Лига чемпионов
«Бенфика» и «Интер» объявили составы на первый четвертьфинал
Все новости
Рекомендуем