Бензема забил 30-й гол в Лиге чемпионов под началом Анчелотти

Любопытная статистика в связи с матчем четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси» - Карим Бензема, открывший счет в матче, забил свой тридцатый гол в Лиге чемпионов под началом итальянского специалиста Карло Анчелотти, который возглавлял «Реал» в два разных отрезка.

Интересно, что Анчелотти - единственный тренер, под началом которого сразу двое игроков забили тридцать и более мячей в самом престижном турнире клубного футбола Европы. А второй - это не кто иной как Филиппо Индзаги, который забил 33 гола.

Следите за игрой между «Реалом» и «Челси» в формате прямой онлайн-трансляции.