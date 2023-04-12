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Лига чемпионов

Бензема забил 30-й гол в Лиге чемпионов под началом Анчелотти

12 Апреля 2023 • 23:22 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
Челси
1 1.06 X 11.50 2 48.00
2-й тайм

Любопытная статистика в связи с матчем четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси» - Карим Бензема, открывший счет в матче, забил свой тридцатый гол в Лиге чемпионов под началом итальянского специалиста Карло Анчелотти, который возглавлял «Реал» в два разных отрезка.

Интересно, что Анчелотти - единственный тренер, под началом которого сразу двое игроков забили тридцать и более мячей в самом престижном турнире клубного футбола Европы. А второй - это не кто иной как Филиппо Индзаги, который забил 33 гола.

Следите за игрой между «Реалом» и «Челси» в формате прямой онлайн-трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Карим Бензема Филиппо Индзаги
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РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
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