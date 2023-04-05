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Лига чемпионов

Хаверц: «Моя цель – снова сыграть в финале Лиги чемпионов с «Челси»

05 Апреля 2023 • 22:37 Комментировать
Реал Мадрид
...
Челси
12.04 22:00

Футболист «Челси» Кай Хаверц обсудил с журналистами положение дел команды.

«Синие» проводят крайне неудачную кампанию на внутренней арене: команда занимает 11-е место после 29 туров Премьер-лиги, а также пережила две тренерские отставки. Несмотря на это, Хаверц сохраняет позитивный настрой: «Наш путь в Лиге чемпионов продолжается, и моя цель – вновь сыграть в финале турнира с «Челси». В футболе всё меняется очень быстро, и никогда не знаешь, что произойдёт в ближайшем будущем. Сейчас я не думаю о том, что будет после завершения сезона», – поведал в интервью Bild 23-летний атакующий полузащитник лондонцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кай Хаверц
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РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
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