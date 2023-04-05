Хаверц: «Моя цель – снова сыграть в финале Лиги чемпионов с «Челси»

Футболист «Челси» Кай Хаверц обсудил с журналистами положение дел команды.

«Синие» проводят крайне неудачную кампанию на внутренней арене: команда занимает 11-е место после 29 туров Премьер-лиги, а также пережила две тренерские отставки. Несмотря на это, Хаверц сохраняет позитивный настрой: «Наш путь в Лиге чемпионов продолжается, и моя цель – вновь сыграть в финале турнира с «Челси». В футболе всё меняется очень быстро, и никогда не знаешь, что произойдёт в ближайшем будущем. Сейчас я не думаю о том, что будет после завершения сезона», – поведал в интервью Bild 23-летний атакующий полузащитник лондонцев.