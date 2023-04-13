Анчелотти: «Ещё не всё решено»

Мадридский «Реал» отгрузил «Челси» по мячу в каждом из таймов прошедшего четвертьфинального матча Лиги чемпионов, но Карло Анчелотти, наставник «Реала», не считает, что в противостоянии все решено. По его мнению, в ответном матче «Челси» будет пытаться давить на его команду.

- Не будем забывать о том, что «Челси» - хороший клуб с хорошими игроками. Мы выиграли 2:0, но еще не все закончено. Мы должны будем пострадать на «Стэмфорд Бридж», просто так выйти в полуфинал они нам не дадут. Мы должны быт готовы именно к такой игре, - цитирует слова Анчелотти BBC Sport.

Ответный матч пройдет на следующей неделе.