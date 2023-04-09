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Стало известно, при каком условии «Челси» оставит Лэмпарда на следующий сезон

09 Апреля 2023 • 01:11 Комментировать
Реал Мадрид
...
Челси
12.04 22:00

Временному главному тренеру «Челси» Фрэнку Лэмпарду будет трудно сохранить работу в клубе после завершения сезона.

Специалист подписал краткосрочный контракт, рассчитанный до конца кампании, чтобы быстро вывести «синих» из кризиса, однако в первом матче после его возвращения команда уступила «Вулверхэмптону» в Премьер-лиге (0:1). Как сообщает журналист Роб Дрэйпер, владельцы «Челси» считают, что Лэмпард, вероятно, был поспешно уволен из клуба в свой предыдущий приход, однако рассчитывать на должность постоянного тренера в этот раз ему будет позволено только в случае триумфа в Лиге чемпионов.

В четвертьфинале «Челси» сыграет против мадридского «Реала». Матчи пройдут 12 и 18 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард
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РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
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