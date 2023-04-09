Стало известно, при каком условии «Челси» оставит Лэмпарда на следующий сезон

Временному главному тренеру «Челси» Фрэнку Лэмпарду будет трудно сохранить работу в клубе после завершения сезона.

Специалист подписал краткосрочный контракт, рассчитанный до конца кампании, чтобы быстро вывести «синих» из кризиса, однако в первом матче после его возвращения команда уступила «Вулверхэмптону» в Премьер-лиге (0:1). Как сообщает журналист Роб Дрэйпер, владельцы «Челси» считают, что Лэмпард, вероятно, был поспешно уволен из клуба в свой предыдущий приход, однако рассчитывать на должность постоянного тренера в этот раз ему будет позволено только в случае триумфа в Лиге чемпионов.

В четвертьфинале «Челси» сыграет против мадридского «Реала». Матчи пройдут 12 и 18 апреля.