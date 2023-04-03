Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

В «Челси» считают, что уход Поттера повысит шансы на успех в противостоянии с «Реалом»

03 Апреля 2023 • 02:10 Комментировать
Реал Мадрид
...
Челси
12.04 22:00

«Челси» остался без главного тренера после увольнения Грэма Поттера.

Клуб сообщил о расставании с английским специалистом в воскресенье. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Бруно Сальтор, ранее работавший ассистентом. Как отмечает журналист Джейкоб Стейнберг, руководство «Челси» считает, что с уходом Поттера у команды будет больше шансов добиться успеха в противостоянии с мадридским «Реалом» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

Поединки «Реала» против «Челси» состоятся 12 и 18 апреля. Первая встреча пройдёт на «Сантьяго Бернабеу», ответная – на «Стэмфорд Бридж».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Бруно Сальтор Грэм Поттер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Апреля
03:05 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Холанну уже лучше»
02:10 · Лига чемпионов
В «Челси» считают, что уход Поттера повысит шансы на успех в противостоянии с «Реалом»
00:47 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Возможно, после 0:4 люди перестанут говорить, что «Наполи» повезло с жеребьёвкой в Лиге чемпионов» 1
31 Марта
21:45 · Лига чемпионов
Пато: «Думаю, «Милан» пройдёт «Наполи» в Лиге чемпионов»
16:58 · Италия. Серия А
Названы сроки восстановления Осимхена
03:50 · Лига чемпионов
Сенсация в женской Лиге чемпионов - «Челси» выбил «Лион»
01:02 · Лига чемпионов
Ачерби: «Бенфика» сильна, но с ней можно играть»
30 Марта
22:41 · Италия. Серия А
Стало известно, как долго не сможет играть Чалханоглу
22:10 · Лига чемпионов
Женский «Вольфсбург» - третий полуфиналист Лиги чемпионов
07:57 · Лига чемпионов
Горецка: «Баварии» попался самый сильный соперник в Лиге чемпионов»
07:01 · Италия. Серия А
Бергоми: «Четвертьфинал Лиги чемпионов для «Интера» - это чудо, команда не готова к нему»
06:55 · Италия. Серия А
Моратти: «Лига чемпионов - тоже возможность»
03:27 · Италия. Серия А
Данило Д’Амброзио: «Мы все мечтаем о финале Лиги чемпионов»
02:52 · Лига чемпионов
Женский «Арсенал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов 1
29 Марта
23:06 · Лига чемпионов
Женская «Барселона» разгромила «Рому» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем