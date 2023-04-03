В «Челси» считают, что уход Поттера повысит шансы на успех в противостоянии с «Реалом»

«Челси» остался без главного тренера после увольнения Грэма Поттера.

Клуб сообщил о расставании с английским специалистом в воскресенье. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Бруно Сальтор, ранее работавший ассистентом. Как отмечает журналист Джейкоб Стейнберг, руководство «Челси» считает, что с уходом Поттера у команды будет больше шансов добиться успеха в противостоянии с мадридским «Реалом» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

Поединки «Реала» против «Челси» состоятся 12 и 18 апреля. Первая встреча пройдёт на «Сантьяго Бернабеу», ответная – на «Стэмфорд Бридж».