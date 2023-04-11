Анчелотти оценил возвращение Лэмпарда в «Челси»

В среду «Реал» будет принимать «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. На пресс-конференции рулевой мадридской команды Карло Анчелотти оценил возвращение Фрэнка Лэмпарда на должность рулевого лондонского клуба.

«Думаю, Лэмпард – правильный человек для «Челси». Как мне кажется, он отлично справится со своей работой», - сказал Анчелотти журналистам.

Напомним, что Лэмпард принял «Челси» на временной основе – до конца сезона.

Также Анчелотти отметил, что он не собирается возвращаться на тренерский мостик «Челси», несмотря на слухи.

Матч «Реал» - «Челси» стартует 12 апреля в 22:00 по московскому времени.