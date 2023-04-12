Энцо Фернандес: «Всегда старался быть тем, кто подаёт пример остальным»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес отреагировал на слова своего тренера Фрэнка Лэмпарда, который заявил, что видит в аргентинце лидерские качества.

«Лэмпард видит во мне лидера? Хочу поблагодарить Фрэнка за это. Я всегда старался быть ведущим игроком в раздевалке и подавать пример остальным, даже в самом начале карьеры», – заявил Фернандес на пресс-конференции перед матчем с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Энцо является самым дорогим трансфером в истории Английской премьер-лиги. В конце января «Челси» согласовал его переход с лиссабонской «Бенфикой» за рекордную сумму в размере 121 миллиона евро.