Бензема сравнялся с Раулем по числу матчей за «Реал» в ЛЧ

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема сравнялся с Раулем по числу проведённых матчей за «сливочных» в Лиге чемпионов. Теперь у них по 130 игр за клуб в этом престижном турнире.

Таким образом, Бензема обошел по этому показателю Серхио Рамоса, у которого 129 матчей за «Реал». Больше – только у голкипера Икера Касильяса, 150.

Напомним, прямо сейчас «Реал» принимает на «Сантьяго Бернабеу» «Челси» в рамках первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов. Бензема открыл счёт встречи, хозяева ведут – 1:0.

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