Реал Мадрид - Челси: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В третьем сезоне подряд «Реал» и «Челси» играют на вылет в плей-офф Лиги чемпионов. И если раньше силы соперников были примерно равны и была интрига, то сейчас испанцы кажутся явными фаворитами. Нынешний коллектив Карло Анчелотти бросил погоню за «Барселоной» в Ла Лиге и, скорее всего, сделает ставку на еврокубок. У «синих» множество проблем с игрой и результатом, а третий тренер за сезон, Фрэнк Лэмпард, только присматривается к своим подопечным.

