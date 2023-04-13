Кечинов — о «Челси»: «Футболисты неплохие, но атмосфера пока не для больших целей»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал поражение «Челси» от «Реала» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

По мнению эксперта, игра проходила под диктовку мадридской команды, поскольку было видно, что «сливочные» сильнее своего соперника — и по составу, и по игре. Кечинов подчеркнул, что нынешняя атмосфера в лондонском клубе не создана для достижения больших целей.

«Видно, что у «Челси» не всё в порядке. Вроде бы футболисты неплохие, но атмосфера пока не для больших целей. Было понятно, что «Реал» не упустит победу», — приводит слова Кечинова «Газета.Ру».

Также эксперт считает, что у «синих» мало шансов побороться за выход в полуфинал турнира в ответной встрече, поскольку «Реал» — опытная команда и вряд ли упустит добытое преимущество.

Ответный матч между «Челси» и «Реалом» пройдёт 18 апреля в Англии. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.