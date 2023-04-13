Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу «Реала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси». Игра проходила в Испании и завершилась победой команды Анчелотти со счётом 2:0.

- Вы смотрели вчерашний матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом»?

- Да, конечно. Думаю, что «Реал» пройдёт в следующую стадию. Начало матча было за «Челси», у них были неплохие контратаки. Футболисты «синих» начали более расторопно, так что спортсмены «Реала» первые 15 минут не понимали, что происходит на поле. Потом «Челси» стал катать мяч поперёк поля и отпасовывать назад, плюс игроки англичан были не в самой лучшей форме. Стерлинг давно не играл, Жоау Фелиш невнятно себя показал, Канте не играл год и теперь появился на поле. Даже при счёте 0:1 «Челси» мог на что-то рассчитывать, но удаление добило команду.

- Можно сейчас сказать, что «Манчестер Сити» и «Реал» - теперь основные претенденты на победу в турнире?

- Думаю, что «Сити» и «Реал» выйдут в полуфинал и там сыграют друг с другом. Обидно будет, что кто-то из них вылетит в полуфинале, а в финал кто пройдёт с другой стороны? «Интер», «Наполи» или «Милан». Вот тебе и жеребьёвка. «Бенфика», думаю, вылетит. Обидно, что «Бавария» остановится, кто-то из пары «Реал» - «Сити» вылетит, а до финала дойдёт разобранный «Интер» или «Милан».

- Неудачное выступление «Челси» во всех турнирах закончится вместе с переходным периодом или будет продолжаться дальше?

- Думаю, что это скоро не закончится. Во время вчерашней игры я решил посмотреть, кто сидит в запасе у «Челси». Там на скамейке ещё десять хороших футболистов: тот же Хаверц, тот же Маунт и ещё много кто. Какой у них теперь вектор развития? Понакупить всех, отдать кучу денег и всё. Там в запасе сидит Мудрик за 100 миллионов евро. Что агенты там творят?

Роберт Иванов