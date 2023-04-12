«Реал» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Мадриде проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реал Мадрид - Челси
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Протокол игры
Куртуа Тибо•Карвахаль Даниэль•Милитао Эдер•Алаба Давид•Камавинга Эдуардо• 7'Вальверде Федерико•Кроос Тони•Модрич Лука•Родриго•Бензема Карим•Винисиус Жуниор
Аррисабалага Кепа•Фофана Уэсли• 5'Силва Тьяго•Кулибали Калиду•Джеймс Рис II•Чилуэлл Бен•Канте Н'Голо•Фернандес Энцо•Ковачич Матео•Стерлинг Рахим•Фелиш Жоау
12 апреля. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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