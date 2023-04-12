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Лига чемпионов

«Реал» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

12 Апреля 2023 • 21:30 Комментировать (2)
Реал Мадрид
0:0
Челси
1 1.65 X 4.05 2 5.70
1-й тайм

В Мадриде проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Реал Мадрид0:0Челси
Куртуа ТибоКарвахаль ДаниэльМилитао ЭдерАлаба ДавидКамавинга Эдуардо  7'Вальверде ФедерикоКроос ТониМодрич ЛукаРодригоБензема КаримВинисиус Жуниор
Запасные: Рюдигер АнтониоНачо ФернандесОдриосола АльвароВаскес ЛукасСебальос ДаниДиас МарианоАзар ЭденЛунин АндрейЛопес ЛуисВальехо ХесусТчуамени ОрельенАсенсио Марко
Аррисабалага КепаФофана Уэсли  5'Силва ТьягоКулибали КалидуДжеймс Рис IIЧилуэлл БенКанте Н'ГолоФернандес ЭнцоКовачич МатеоСтерлинг РахимФелиш Жоау
Запасные: Менди ЭдуарХаверц КайЛофтус-Чик РубенПулишич КристианМудрик МихаилГаллахер КонорЗакария ДенисАспиликуэта СесарЗиеш ХакимЧалоба ТревоМаунт МэйсонКукурелья Марк
12 апреля. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси
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РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
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Комментарии (2)
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rossoneri forza
12 Апреля 2023 в 22:13
Резво начал " Челси" игру, хорошо пока что смотрится английская команда.
Sergey999
12 Апреля 2023 в 22:08
Очень неуверенно играет Реал. Бардак в обороне.
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Реал Мадрид Реал Мадрид
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