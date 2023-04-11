Энцо Фернандес: «Я ещё не вышел на свой самый высокий уровень в «Челси»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес поделился мыслями о текущем положении дел.

22-летний игрок, перебравшийся в январе из португальской «Бенфики» за 121 млн евро, завоевал прочное место в основном составе «синих», но не считает, что показывает свой лучший футбол: «Я не чувствую давления, я просто играю, но я не думаю, что показываю свой самый высокий уровень в «Челси» уже сейчас. Я пришёл совсем недавно, и здесь совсем другая лига, другой город», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо аргентинского хавбека.

Энцо Фернандес принял участие в 12 матчах «Челси», отметившись двумя результативными передачами.