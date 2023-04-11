Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Энцо Фернандес: «Я ещё не вышел на свой самый высокий уровень в «Челси»

11 Апреля 2023 • 22:23 Комментировать
Реал Мадрид
...
Челси
1 1.70 X 3.90 2 5.40
Через 21 ч. 58 мин.

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес поделился мыслями о текущем положении дел.

22-летний игрок, перебравшийся в январе из португальской «Бенфики» за 121 млн евро, завоевал прочное место в основном составе «синих», но не считает, что показывает свой лучший футбол: «Я не чувствую давления, я просто играю, но я не думаю, что показываю свой самый высокий уровень в «Челси» уже сейчас. Я пришёл совсем недавно, и здесь совсем другая лига, другой город», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо аргентинского хавбека.

Энцо Фернандес принял участие в 12 матчах «Челси», отметившись двумя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Энцо Фернандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Апреля
00:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» определился с альтернативами Беллингему
11 Апреля
23:41 · Англия. Премьер-лига
В «Арсенале» боятся усугубить травму Салиба
23:32 · Англия. Премьер-лига
Названа причина возможного отказа «Ливерпуля» от Беллингема
22:58 · Англия. Премьер-лига
«РБ Лейпциг» может заменить Нкунку форвардом «Арсенала»
22:23 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес: «Я ещё не вышел на свой самый высокий уровень в «Челси»
21:46 · Англия. Премьер-лига
У Лукаку нет желания возвращаться в «Челси» 1
21:37 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» работает над новым контрактом для Невеша слухи
21:30 · Англия. Премьер-лига
Мамардашвили выбирает из четырёх клубов АПЛ
20:49 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» не будут торопиться с выбором постоянного тренера
19:31 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл высказался после продления контракта с «Челси»
19:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил о продлении контракта с Чилуэллом 1
19:04 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов подписать Барнса в случае вылета «Лестера» из АПЛ
18:59 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Манчестер Сити» критикуют АПЛ за перенос матча «Арсенал» - «Челси»
18:55 · Англия. Премьер-лига
Матч «Арсенал» - «Челси» перенесён
18:53 · Англия. Премьер-лига
В «Вест Хэме» недовольны Скамаккой, клуб рассчитывает продать форварда слухи
Все новости
Рекомендуем