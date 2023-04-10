Аспиликуэта — о матче с «Реалом»: «Мы сильнее, чем они думают»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Испанец отметил силу соперника и призвал своих партнёров внимательно отнестись ко всем деталям в противостоянии со «сливочными».

«Мы сильнее, чем они думают. Это вызов, который потребует от нас максимума, от каждого из нас и от всей команды. Мы знаем, что «Реал» — клуб с большим опытом. Поэтому необходимо максимальное внимание», — приводит слова Аспиликуэты EFE.

Матч «Реал» — «Челси» состоится в среду, 12 апреля, в Мадриде. Начало — в 22:00 по московскому времени. Ответная же игра этих команд запланирована на 18 апреля.