Лэмпард сравнил нынешний «Челси» с командой образца 2012 года, выигравшей Лигу чемпионов

Временный рулевой «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос о сравнениях с «золотым» для клуба 2012 годом.

Напомним, что в сезоне 2011/12 лондонцы выиграли Лигу чемпионов под руководством Роберто ди Маттео, назначенного по ходу кампании.

«Я не разговаривал с ди Маттео, но обменялся парой слов с Гусом Хиддинком. Конечно, эти параллели понятны, но Робби [ди Маттео] до своего назначения был ассистентом, он хорошо знал команду. Он проделал потрясающую работу. В моём случае всё несколько иначе – меня не было в клубе в начале сезона, поэтому я не так близок с игроками. Мы постараемся сотворить историю, но это будет нелегко», – заявил Лэмпард перед первым матчем четвертьфинала против мадридского «Реала».