Алаба: «Мы знаем, что «Челси» является отличной командой»

Защитник «Реал» Мадрида Давид Алаба оценил уровень завтрашних соперников «сливочных» по четвертьфиналу Лиги чемпионов. Напомним, «королевский клуб» сыграет с лондонским «Челси».

«Мы знаем, что «Челси» является отличной командой. Нам нужно быть очень сконцентрированными, они сильны и обладают хорошим составом. Мы постараемся давить на них с самого начала», – сказал Алаба на пресс-конференции.

«Челси» в последних трёх матчах Английской премьер-лиги не забил ни одного гола. Команда идёт на одиннадцатом месте в чемпионате. Временный тренер Фрэнк Лэмпард уже успел проиграть свой первый матч против «Вулверхэмптона».