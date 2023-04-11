Анчелотти: «Челси» доставил нам много проблем в прошлом сезоне, мы должны уважать эту команду»

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти рассказал о своих ожиданиях от завтрашнего матча против «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Челси» доставил нам много проблем в прошлом сезоне, мы должны уважать эту команду. У них есть отличные футболисты. Уверен, «Челси» будет сильно мотивирован на завтрашний матч. Мы хотим провести идеальный матч, защищаясь и атакуя лучше, чем в игре против «Вильярреала», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Анчелотти возглавлял «Челси» с 2009 по 2011 года и выиграл с командой Английскую премьер-лигу и Кубок Англии. Карло ранее связывали с возвращением в стан «синих».