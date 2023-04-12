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Лига чемпионов

Беды Лэмпарда и «Челси» продолжаются: «Реал» не заметил гостей из Лондона, уверенно победив в первом матче 1/4 финала

12 Апреля 2023 • 23:55 Комментировать (3)
Реал Мадрид
2:0
Челси
окончен
Мадридский «Реал» и лондонский «Челси» сошлись в плей-офф Лиги чемпионов. Матч 1/4 финала состоялся 12 апреля на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Протокол игры  
Реал Мадрид2:0Челси
(1:0) Бензема Карим21'  
(2:0) Асенсио Марко74'  
Куртуа ТибоКарвахаль Даниэль  87'Милитао Эдер  84'Алаба ДавидКамавинга Эдуардо  7' 71' (Асенсио Марко ( 71') Вальверде ФедерикоКроос Тони 84' (Тчуамени Орельен ( 84') Модрич Лука 81' (Себальос Дани ( 81') Родриго 71' (Рюдигер Антонио ( 71') Бензема КаримВинисиус Жуниор
Запасные: Начо ФернандесОдриосола АльвароВаскес ЛукасДиас МарианоАзар ЭденЛунин АндрейЛопес ЛуисВальехо Хесус
Аррисабалага КепаФофана Уэсли  5'Силва Тьяго 76' (Маунт Мэйсон ( 76') Кулибали Калиду 55' (Кукурелья Марк ( 55') Джеймс Рис IIЧилуэлл Бен  59'Канте Н'Голо 75' (Галлахер Конор ( 75') Фернандес ЭнцоКовачич Матео  87'Стерлинг Рахим 65' (Чалоба Трево ( 65') Фелиш Жоау 65' (Хаверц Кай ( 65')
Запасные: Менди ЭдуарЛофтус-Чик РубенПулишич КристианМудрик МихаилЗакария ДенисАспиликуэта СесарЗиеш Хаким
12 апреля. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

Фрэнк Лэмпард вернулся в «Челси» поражением от «Вулверхэмптона», и не очень понятно было за счёт чего легенда Лондона вдруг заблистает на тренерском поприще. Поэтому перед выездом в Мадрид фанаты «синих» не ожидали ничего хорошего. Лэмпард, наверное, не удивил максимально оборонительным составом: из явных игроков атаки были только Стерлинг и Фелиш.

А после часа игрового времени не осталось и Рахима с Жоау, их заменили Чалоба и Хаверц. Виной таких перестановок стало удаление Бена Чилуэлла – Кукурелья провалился и оставил на фланге пустую зону для Родриго с мячом, англичанин пошёл страховать и завалил оппонента. Моментально показана прямая красная карточка, «Челси» переходит на ультраоборонительную модель и начинает удерживать 0:1.

Да, к тому времени «Челси» уже пропустил: Карвахаль по флангу запустил Винисиуса, Жуниор ускользнул от опекуна и в падении пробил из-под Фофана. Кепа парировал, но точно на ногу Бензема, а Карим не простил на добивании – 1:0. Мог «Челси» пропустить и больше. Так Винисиус вновь разделался с защитниками и перекинул Кепу. Мог замыкать Родриго, летевший на мяч, мог и сам Винисиус забить в этом эпизоде, но Тьяго Силва вынес с «ленточки».

Уже во втором тайме опаснейший удар со средней дистанции наносил Лука Модрич. Хорвату покатил мяч Карим Бензема, тот приложился сходу, но взял немного выше цели. После удаления «Челси» сел у своей штрафной площади и начал просто тянуть время. Но не дотянул. Марко Асенсио вышел на замену и через две минуты откликнулся на Винисиуса, с линии штрафной площади пробив в самый угол. Немного помогла испанцу серия рикошетов – 2:0.

Удивительно, но «Реал» не включил турбоскорость, хотя мог и должен был громить размякший «Челси». Был хороший прессинг, был опасный выход Винисиуса с бестолковым ударом, но больше ничего серьёзного «Реал» не предложил, хотя был отличный шанс добить соперника. Правда, и без того уверенная победа упала в актив Мадрида. «Челси» Фрэнка Лэмпарда будет очень сложно вернуться в ответном матче на «Стэмфорд Бридж».

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Реал Мадрид Челси
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Комментарии (3)
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Vova52
13 Апреля 2023 в 00:13
Слабенькая команда попала Реалу , полуфинал обеспечен.....
redwhite1959
13 Апреля 2023 в 00:10
В последнее время после побед в ЛЧ над "Ливерпулем" в обеих встречах и над "Барсой" во второй игре в Кубке Испании "Реал" в Ла Лиге в следующих за этими матчами играми не выигрывает. Сегодня был в ЛЧ обыгран "Челси", а 15-го в гостях "Реал" играет с "Кадисом". Продолжится ли эта серия? Такое положение дел можно объяснить тем, что матчи с такими сильными соперниками идут через два дня на третий, и игроки "Реала" просто не успевают восстанавливаться. Но закрадывается и другая мысль - а всё ли чисто в играх с сильными соперниками с точки зрения допинга? Вот и сегодня - "Реал" всё делал намного быстрее соперников, а в конце матча создалось впечатление, что игроки хозяев только начали игру - настолько они были "свежи". После второго гола на 70-й минуте ( на такой же, как и в матче Сити - Бавария ) подумал, что история повторится и счёт станет 3-0. Ан нет! "Челси" героически отстояли свои ворота от третьего гола! Но шансов против такого быстрого и физически сильного "Реала" в ответной игре у них немного((
Артур Измаилов
13 Апреля 2023 в 00:01
Пижонили как могли. Камавинга и Валверде сегодня были лучшими. От челсей ожидал большего, ато выглядели как какой то середняк из подвала. Ну чтож, Реал с победой !
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