Беды Лэмпарда и «Челси» продолжаются: «Реал» не заметил гостей из Лондона, уверенно победив в первом матче 1/4 финала

Мадридский «Реал» и лондонский «Челси» сошлись в плей-офф Лиги чемпионов. Матч 1/4 финала состоялся 12 апреля на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Фрэнк Лэмпард вернулся в «Челси» поражением от «Вулверхэмптона», и не очень понятно было за счёт чего легенда Лондона вдруг заблистает на тренерском поприще. Поэтому перед выездом в Мадрид фанаты «синих» не ожидали ничего хорошего. Лэмпард, наверное, не удивил максимально оборонительным составом: из явных игроков атаки были только Стерлинг и Фелиш.

А после часа игрового времени не осталось и Рахима с Жоау, их заменили Чалоба и Хаверц. Виной таких перестановок стало удаление Бена Чилуэлла – Кукурелья провалился и оставил на фланге пустую зону для Родриго с мячом, англичанин пошёл страховать и завалил оппонента. Моментально показана прямая красная карточка, «Челси» переходит на ультраоборонительную модель и начинает удерживать 0:1.

Да, к тому времени «Челси» уже пропустил: Карвахаль по флангу запустил Винисиуса, Жуниор ускользнул от опекуна и в падении пробил из-под Фофана. Кепа парировал, но точно на ногу Бензема, а Карим не простил на добивании – 1:0. Мог «Челси» пропустить и больше. Так Винисиус вновь разделался с защитниками и перекинул Кепу. Мог замыкать Родриго, летевший на мяч, мог и сам Винисиус забить в этом эпизоде, но Тьяго Силва вынес с «ленточки».

Уже во втором тайме опаснейший удар со средней дистанции наносил Лука Модрич. Хорвату покатил мяч Карим Бензема, тот приложился сходу, но взял немного выше цели. После удаления «Челси» сел у своей штрафной площади и начал просто тянуть время. Но не дотянул. Марко Асенсио вышел на замену и через две минуты откликнулся на Винисиуса, с линии штрафной площади пробив в самый угол. Немного помогла испанцу серия рикошетов – 2:0.

Удивительно, но «Реал» не включил турбоскорость, хотя мог и должен был громить размякший «Челси». Был хороший прессинг, был опасный выход Винисиуса с бестолковым ударом, но больше ничего серьёзного «Реал» не предложил, хотя был отличный шанс добить соперника. Правда, и без того уверенная победа упала в актив Мадрида. «Челси» Фрэнка Лэмпарда будет очень сложно вернуться в ответном матче на «Стэмфорд Бридж».