Лэмпард: «У меня хорошие отношения с Рюдигером»

Временный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард опроверг слухи о том, что у него натянутые отношения с защитником «Реала» Антонио Рюдигером. Напомним, немец не получал регулярной игровой практики в период игры за «Челси» под руководством Лэмпарда.

«Всё, что было сказано о наших с Рюдигером отношениях – это выдумка. У нас хорошие отношения. Когда я работал в «Эвертоне» и узнал о переходе Антонио в «Реал», я написал ему сообщение с поздравлением и пожелал всего наилучшего», – сказал Лэмпард на пресс-конференции.

Напомним, после увольнения Фрэнка из «Челси» в январе 2021 года, Рюдигер вернулся в основу команды и за короткий срок помог ей выиграть Лигу чемпионов.