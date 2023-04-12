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Лэмпард: «У меня хорошие отношения с Рюдигером»

12 Апреля 2023 • 14:57 Комментировать
Реал Мадрид
...
Челси
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Через 6 ч. 34 мин.

Временный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард опроверг слухи о том, что у него натянутые отношения с защитником «Реала» Антонио Рюдигером. Напомним, немец не получал регулярной игровой практики в период игры за «Челси» под руководством Лэмпарда.

«Всё, что было сказано о наших с Рюдигером отношениях – это выдумка. У нас хорошие отношения. Когда я работал в «Эвертоне» и узнал о переходе Антонио в «Реал», я написал ему сообщение с поздравлением и пожелал всего наилучшего», – сказал Лэмпард на пресс-конференции.

Напомним, после увольнения Фрэнка из «Челси» в январе 2021 года, Рюдигер вернулся в основу команды и за короткий срок помог ей выиграть Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Фрэнк Лэмпард Антонио Рюдигер
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РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
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