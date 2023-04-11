Анчелотти: «Я фанат «Челси», но собираюсь ли я туда возвращаться? Нет»

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти разочарован текущим положением «Челси» в Английской премьер-лиге. Напомним, лондонская команда находится на одиннадцатом месте в чемпионате.

«Огорчён ли я позицией «Челси» в Английской премьер-лиге? Конечно, потому что в этом клубе я провёл потрясающее время. У меня сохранились отличные воспоминания. Я фанат «Челси», но собираюсь ли я туда возвращаться? Нет», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Завтра «Реал» и «Челси» встретятся между собой в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. «Синие» находятся без постоянного тренера. Исполняющим обязанности наставника до конца сезона назначили Фрэнка Лэмпарда.