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Анчелотти: «Я фанат «Челси», но собираюсь ли я туда возвращаться? Нет»

11 Апреля 2023 • 14:35 Комментировать
Реал Мадрид
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Челси
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12.04 22:00

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти разочарован текущим положением «Челси» в Английской премьер-лиге. Напомним, лондонская команда находится на одиннадцатом месте в чемпионате.

«Огорчён ли я позицией «Челси» в Английской премьер-лиге? Конечно, потому что в этом клубе я провёл потрясающее время. У меня сохранились отличные воспоминания. Я фанат «Челси», но собираюсь ли я туда возвращаться? Нет», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Завтра «Реал» и «Челси» встретятся между собой в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. «Синие» находятся без постоянного тренера. Исполняющим обязанности наставника до конца сезона назначили Фрэнка Лэмпарда.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Карло Анчелотти
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РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
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