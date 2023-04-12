​Анчелотти: «Я - болельщик «Челси»

Бывший наставник «Челси» Карло Анчелотти, тренировавший клуб в сезоне 2009/2010, признался, что остается болельщиком клуба, несмотря на то, что после этого успел поработать в самых разных местах - и в Париже, и в Мюнхене, и в Неаполе, не говоря уже о Мадриде. По словам Анчелотти, ему больно лицезреть сложности «Челси».

- Мне больно видеть неприятности клуба. Я храню очень хорошие воспоминания о работе в «Челси». Провел там два года. И я остаюсь фанатом этого клуба, - цитирует слова Анчелотти BBC Sport.

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