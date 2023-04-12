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Энцо Фернандес: «Кроос и Модрич должны вдохновлять не только меня, а каждого игрока»

12 Апреля 2023 • 15:48 Комментировать
Реал Мадрид
...
Челси
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Через 4 ч. 45 мин.

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес предвкушает встречу с хавбеками мадридского «Реала» Тони Кроосом и Лукой Модричем в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, первая игра между командами состоится сегодня на «Сантьяго Бернабеу».

«Кроос и Модрич должны вдохновлять не только меня, а каждого футболиста. Эти игроки выиграли всё, что только можно и являются легендами», – сказал Фернандес на пресс-конференции.

Фернандес выступает за «Челси» с конца января, когда перебрался из лиссабонской «Бенфики» за 121 миллион евро и стал самым дорогим трансфером в истории Английской премьер-лиги. В услугах игрока ранее также был заинтересован и мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Лука Модрич Тони Кроос Энцо Фернандес
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РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
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