Крис Саттон: «Для «Реала» «Челси» - примерно то же самое, что «Ливерпуль»

Бывший английский футболист Крис Саттон, блиставший в свое время в связке с Аланом Ширером, считает, что у «Челси» мало шансов удивить мадридский «Реал» после того, как это не удалось «Ливерпулю». По мнению Саттона, «Челси» очень плох в текущем сезоне.

- «Челси» недорабатывает в текущем сезоне. Они очень похожи на «Ливерпуль», предыдущего соперника «Реала». Я думаю, что плюсом «Челси» является то, что они не испытывают особого давления, хотя под давлением находится Лэмпард - он хочет сохранить работу на следующий сезон, - цитирует слова Саттона BBC Sport.

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