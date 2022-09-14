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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Бензема наверняка пропустит мадридское дерби

 
14 Сентября 2022 • 14:29 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
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18.09 22:00

Главный форвард «Реала» Карим Бензема травмировался в матче Лиги чемпионов против «Селтика», который проходил на прошлой неделе. Француз проходил обследование, и мадридский клуб называл его диагноз без сроков восстановления.

Как сообщает в социальных сетях журналист Cope Мигель Анхель Диас, Бензема практически наверняка не сыграет в дерби против «Атлетико», которое пройдёт на ближайших выходных.

«Атлетико» и «Реал» сойдутся лицом к лицу на стадионе «Ванда Метрополитано» в воскресенье, 18 сентября.

В среду, 14 сентября, «Реал» сыграет в Лиге чемпионов против «РБ Лейпцига». Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
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